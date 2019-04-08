Постоянно избивал и издевался: в США муж-иностранец жестоко убил украинку (фото)

Мир

В США убили 23-летнюю украинку Татьяну Гужву. ЧП произошло в городе Уисконсин-Делс в штате Висконсин. В четверг, 4 апреля, украинку нашли мертвой в ее доме. По подозрению в убийстве задержали ее мужа — 31-летнего Фуада Пашаева. Как выяснилось, за последние полгода Татьяна не раз обращалась в полицию по поводу семейного насилия: украинка рассказывала, что муж ее бил, пытался задушить, убил ее собаку и угрожал убить и ее. В январе после очередного такого случая полиция задержала Пашаева, но позже его отпустили под залог. Закончилось все жестоким убийством украинки.

На сайте Висконсинского Окружного суда сказано, что по отношению к Татьяне Гужве было зафиксировано 11 случаев семейного насилия со стороны ее мужа Фуада Пашаева. В августе прошлого года украинка впервые обратилась в полицию. Рассказала, что Пашаев, будучи пьяным, пытался ее задушить. Вскоре после этого пропал ее щенок ши-тцу. Татьяна предполагала, что Пашаев убил собаку.

Затем еще одно заявление, уже в декабре 2018 года. Татьяна сообщила полицейским, что муж, будучи пьяным, трижды ударил ее по спине. Первого января 2019 года Пашаев устроил в доме дебош и бросил в Татьяну сковородку за то, что их годовалая дочка громко плакала. 2 января муж закрывал Татьяну в ванной комнате и брызгал ей в лицо водой. Как передает американское издание Channel 3000, в своем заявлении в полицию от 3 января Татьяна писала, что Пашаев угрожал ей убийством. «Он сказал: „Если будешь еще кому-то писать, я тебя убью“. После чего сломал мой телефон, разбив его о деревянный пол», — сообщила полиции Татьяна Гужва. Женщина говорила, что боится за свою жизнь и за жизнь своего ребенка.

Фуад Пашаев

Пашаева задержали, но уже 4 января отпустили под залог в 10 тысяч долларов. Как следует из официально опубликованных полицией документов, суд запретил Пашаеву даже приближаться к Татьяне и их годовалой дочке, а также запретил ему употреблять алкоголь. Тем не менее Фуад снова оказался в доме, где жили Татьяна с ребенком. В среду, 10 апреля, по январскому делу о семейном насилии должно было состояться очередное судебное заседание.

Сейчас Пашаев находится под стражей. Родные Татьяны Гужвы рассказали «ФАКТАМ» подробности трагедии.

— О том, что Таня регулярно подвергалась насилию со стороны Пашаева, мы узнали только сейчас, — рассказала «ФАКТАМ» двоюродная сестра Татьяны Юлия. - Сама Таня за весь прошлый год ни разу об этом не говорила. На вопросы отвечала, что у нее все хорошо. Она проговорилась один-единственный раз в январе этого года. Сказала мне, что поругалась с мужем и вынуждена была убегать из дома вместе с малышкой. Таня сказала, что муж угрожал ей убийством. Я спросила, бил ли он ее, но Таня сказала, что не бил, но буквально разнес весь дом. Что стало поводом, непонятно. Таня говорила, что Пашаев начал пить. А когда выпивал, становился агрессивным и неадекватным. Не исключено, что он что-то принимал… Я тогда сказала Тане, что обязательно нужно рассказать обо всем ее маме.

— Как Татьяна попала в Америку?

— Она училась во Львове и уехала в Штаты еще будучи студенткой. Поехала в 2015 году по популярной программе Work and Travel. Тане понравилось в Америке, и она решила там остаться. Примерно через год вышла замуж за Пашаева. Таня мало о нем рассказывала. Знаю, что он азербайджанец. Раньше вроде бы занимался автомобилями, а что делал в последнее время, Таня не говорила. Уже сейчас выясняется правда. Оказывается, Пашаев крал у Тани деньги. Имея доступ к ее банковским карточкам, влез в кредиты. Чтобы погасить долги, Тане приходилось много работать. Она работала в магазине, потом в ресторане… На что он потратил кредитные деньги, мы до сих пор не знаем. Он ей врал. Они жили в доме, который он называл своим. Но сейчас выясняется, что и дом вроде как не его…

Мы узнаем страшные вещи. Что Пашаев ее бил, связывал, держал в страхе. Думаю, она очень его боялась. После того как Пашаева январе выпустили под залог, суд запретил ему даже приближаться к Тане и ребенку. Но он вернулся в дом. Почему его никто не контролировал, где была полиция?! К тому же есть информация, что убийство произошло еще в субботу, 30 марта. А полиция пришла к ним в дом 4 апреля, только после нашего звонка. Неужели, зная о многочисленных обращениях Тани в полицию, правоохранительные органы не должны были наблюдать за Пашаевым и обратить внимание на исчезновение Тани?

— Как вы узнали о случившемся?

— После 30 марта Таня перестала выходить с нами на связь. Это было очень странно, тем более что 31 марта ее Сабиночке как раз исполнилось два года. Мы писали Тане сообщения в соцсетях. Они значились как прочитанные, но сама Таня не отвечала. Тогда мы начали писать ее мужу. В понедельник, 1 апреля, Пашаев ответил, что Таня якобы рано ушла на работу и забыла дома телефон. Во вторник написал, что он сам рано ушел, а Таня спит дома с ребенком. В среду то же самое. В четверг, 4 апреля, мой муж уже начал звонить Пашаеву. Сначала его телефон был отключен, но в начале первого ночи включился. Пашаев взял трубку. Мой муж спросил, где Таня. А Пашаев заявил: «Я…убил ее». И несколько раз повторил: «Я ее убил, я ее убил». Мы сначала не поверили. Но Пашаев сказал, что сделал это еще в субботу, 30 марта, — за сутки до дня рождения дочки. Но это его слова. Когда именно произошло убийство, смогут сказать только полиция и эксперты.

Мы позвонили нашим друзьям из Филадельфии, и они вызвали полицию. Когда полиция приехала в их дом, они нашли там Таню. А Пашаева не было — он сначала скрывался, но потом сам явился в полицию и во всем признался. Очевидно, для того, чтобы за чистосердечное признание ему потом уменьшили срок. Есть информация, что 4 апреля Пашаев признался няне ребенка, что убил Татьяну. Но полицию почему-то никто не вызвал.

Родные Татьяны Гужвы пока сами не знают всех подробностей. Но вероятнее всего, что двухлетняя дочка Татьяны в момент убийства матери и после него находилась в доме. Сейчас девочку забрали работники социальных служб. Но где именно находится ребенок, не известно.

— Мы сейчас пытаемся найти малышку, — говорит Юлия. — Сделать это, находясь в Украине, практически невозможно. Когда мы позвонили в украинское посольство в Вашингтоне, нас переключили на Чикаго. Там представитель консульства выслушал нас и пообещал помочь. Сказал, что свяжется с полицией. Но никакой помощи мы не дождались. В полицию он смог позвонить только после того, как мы сами из Украины всеми правдами и неправдами выяснили номер уголовного дела. После чего сообщил нам, что ребенок в безопасности, а смерть Тани он… не может ни подтвердить, ни опровергнуть. Хотя в это время о ее убийстве уже вовсю писала американская пресса! И даже 7 апреля сотрудник консульства говорил, что не владеет информацией о том, жива Татьяна или мертва.

Мы просили у них помощи в оформлении документов, но и в этом нам отказали. Сказали, что сбор и восстановление документов не в их компетенции и даже помочь с получением визы (то есть ускорить этот процесс) они не могут. Точно так же не могут узнать, где ребенок, и не могут помочь нам с поиском адвоката в США. А когда мы позвонили на горячую линию Министерства иностранных дел, там нам сказали присылать им письмо, которое они когда-нибудь рассмотрят.

Единственные, кто нам сейчас помогает, — это представители украинской диаспоры. Простые люди, в отличие от консульских работников, стараются узнать для нас информацию, говорят, что готовы встретить нас в аэропорту. Мы очень им благодарны. Но когда мама Тани сможет полететь в Штаты, неизвестно, ведь у нее пока нет визы. Отдельный вопрос — как забрать тело Тани домой. По предварительной информации, только это будет стоить не меньше 25 тысяч долларов. Кроме того, нужны деньги на услуги адвокатов для оформления опеки над Таниной дочкой. Власти дали понять, что это исключительно наши проблемы. И мы не представляем, где взять такие деньги.

Для тех, кто может помочь семье Татьяны Гужвы, сообщаем номер карточки ее мамы: 5168 7554 3712 2126 (получатель Гужва Надежда Николаевна, Приватбанк).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жестоком убийстве украинки Яны Касьян в США. Яну убил в Лос-Анджелесе ее гражданский муж, автор популярных комиксов Блейк Лейбел. Садист-убийца снял с Яны скальп, отрезал ухо и выпустил из нее всю кровь. Суд приговор убийцу к пожизненному заключению без права на помилование.

Сбор средств для семьи Татьяны Гужвы также ведется здесь.

Фото Сhannel3000



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