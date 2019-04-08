Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 9 апреля, в Лондоне на недавно открытом 62-тысячном «Тоттенхэм Стэдиум» местный «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в рамках первого матча ¼ финала Лиги чемпионов.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ТОТТЕНХЭМ» — «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой в Лондоне в рамках английской премьер-лиги — в матче 10-го тура, который проходил на стадионе «Уэмбли» (пока «Тоттенхэм Стэдиум» не был введен в эксплуатацию, «шпоры» проводили домашние матчи на главной арене страны), «Манчестер Сити» одержал минимальную победу (1:0) благодаря единственному голу в дебюте встречи Рияда Мареза.

В прямом эфире английский «междусобойчик» 9 апреля, начиная с 22:00, покажет телеканал «Футбол 1». А еще раньше, в 21:15, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят последние новости о предстоящем матче, а после финального свистка подведут итоги поединков игрового дня (9 апреля также состоится встреча «Ливерпуль» — «Порту»: прямая телетрансляция в 22:00 на канале «Футбол 2»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шальке-04» опозорился в Манчестере, а Зинченко отдал голевую передачу.

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