«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 9 апреля, в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» пройдет первый матч ¼ финала Лиги чемпионов между местным «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка, за которой вы сможете следить в этой новости.

Травма Зинченко

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко в последнем матче премьер-лиги, против «Кардиффа» (2:0), был заменен уже в первом тайме. К счастью, повреждение задней поверхности бедра оказалось несерьезным, и на восстановление уйдет до 10 дней. Впрочем, в первом поединке с «Тоттенхэмом» Зинченко, который провел в нынешнем сезоне за «горожан» во всех турнирах 23 матча и забил 1 мяч, сыграть не сможет.

* Травма украинца оказалась несерьезной

Команды в 1/8 финала

На предыдущей стадии «Тоттенхэм» в двух матчах разобрался с дортмундской «Боруссией» — дома «шпоры» разгромили соперника 3:0, а на выезде закрепили успех, добыв минимальную победу 1:0.

«Манчестер Сити» помучался с другим немецким клубом, «Шальке-04», в выездном поединке, но все же вырвал победу 3:2, а вот дома просто уничтожил соперника, добившись убедительного разгрома 7:0.

Соперники в чемпионате Англии

«Тоттенхэму» в последнем туре премьер-лиги удалось прервать серию без побед, которая насчитывала пять поединков. Подопечные Маурисио Почеттино обыграли дома «Кристал Пэлас» — 2:0, и продолжают удерживать третью строчку в турнирной таблице. Правда, всего на одно очко меньше у земляков из «Арсенала», причем у «канониров», по сравнению с «Тоттенхэмом», еще и игра в запасе.

Что касается «Манчестер Сити», то «горожане» ведут упорную борьбу с «Ливерпулем» за чемпионство. Команда Хосепа Гвардиолы пока отстает на два очка, но имеет одну игру в запасе, так что судьба чемпионского титула именно в руках «Сити».

В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой в чемпионате Англии — подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде минимально обыграли «шпор» благодаря единственному голу Рияда Мареза в дебюте встречи.

* Рияд Марез уже забивал на «Уэмбли» в нынешнем сезоне

«Манчестер Сити» уже с трофеем в сезоне

К слову, «горожане» уже выиграли один трофей в нынешнем сезоне — в финале Кубка Лиги подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли в серии пенальти лондонский «Челси» (основное время завершилось нулевой ничьей).

* «Горожане» празднуют завоевание Кубка Лиги

Состав «Манчестер Сити» дороже на 300 млн евро

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Манчестер Сити» дороже футболистов «Тоттенхэма» на 304,5 млн евро (1,14 млрд против 835,5 млн).

Самые дорогие игроки лондонцев: Харри Кейн (150 млн), Деле Алли (100), Кристиан Эриксен (85), Сон Хын Мин (65), Давинсон Санчес (45).

Самые дорогие футболисты «Сити»: Кевин Де Брюйне (150 млн), Рахим Стерлинг (120), Лерой Сане (100), Бернарду Силва (80), Серхио Агуэро (75), Габриэл Жезус (70).

* Самые дорогие футболисты в составах команд — Кейн и Де Брюйне — оцениваются в 150 млн евро

Легендарный «Уэмбли»

Стадион был открыт в 2007 году на месте старого «Уэмбли». Способен вместить 90 тысяч болельщиков и является вторым по вместимости стадионом в Европе после каталонского «Камп Ноу». В 2012 году на стадионе прошли футбольные финалы летних Олимпийских игр 2012 года.

Кроме матчей национальной сборной, на «Уэмбли» проводятся полуфиналы и финалы Кубка Англии, матчи Суперкубка Англии, финалы Кубка Футбольной лиги и Трофея Футбольной лиги, а также матчи плей-офф Футбольной лиги. В 2011 и 2013 годах арена приняла финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА.

Примечательно, что 23 октября 2018 года на «Уэмбли» прошла премьера фильма «Богемная рапсодия», рассказывающая историю группы Queen и Фредди Меркьюри. Именно здесь проходили самые масштабные выступления легендарной группы.

«Сити» у букмекеров фаворит

Ведущие букмекерские конторы видят «Манчестер Сити» фаворитом предстоящего противостояния. К примеру, авторитетный William Hill принимает ставки на победу «горожан» в Лондоне с коэффициентом 1,73, в то время как успех «шпор» оценивается в 4,50.

На то, что команда Хосепа Гвардиолы пройдет в полуфинал, коэффициент еще мизернее — 1,20. А вот в случае прохода «Тоттенхэма» ваш капитал может увеличиться в 4,33 раза.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одноклубник Зинченко похвастался женой и автомобилем за полмиллиона.

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