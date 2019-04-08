В России назвали единственное условие успешных переговоров с Путиным по Крыму и Донбассу

Украина

Переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ни к чему хорошему не приведут. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности в случае победы на выборах начать переговоры с хозяином Кремля.

«Безотносительно „плана Зеленского“ — просто хочу повторить политическую аксиому. Никакие переговоры с Путиным не приведут ни к чему хорошему. Разговаривать с Путиным можно только в одном случае: когда он сидит за решеткой и дает показания. Остальное — либо прекраснодушное заблуждение на грани предательства, либо — само предательство», — написал в социальных сетях оппозиционный российский журналист Александр Сотник. В комментариях к своему посту журналист, отвечая на вопрос одного из интернет-пользователей, добавил, что суть переговоров не важна. «Сами переговоры с Гитлером равнозначны поражению», — считает журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр сотник в комментарии нашему изданию спрогнозировал, что может произойти в случае победы на президентских выборах в Украине удобного Путину кандидата: «Донбасс нужен Путину только для того, чтобы ослаблять Украину посредством этого анклава военной нестабильности. Полагаю, до тех пор, пока Путин в Кремле, его политика в отношении Украины не изменится. Сильная Украина ему не нужна. Он хочет видеть ее стоящей на коленях и просящей у него милостыню. И даже если на выборах победит пропутинский кандидат — ему гарантировано публичное политическое унижение».

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