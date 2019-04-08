Происшествия

Короткое замыкание в электроодеяле сожгло дом и едва не убило дачника (фото)

Для 64-летнего жителя Новоодесского района Николаевской области отдых на даче мог оказаться последним в его жизни, если бы он вовремя не проснулся.

7 апреля рано утром, в 4:09, в 1-ю ГПСЧ Николаевской области поступил сигнал о пожаре: горела дача на территории садово-виноградного общества «Солнечный» Баловнянского сельсовета Новоодесского района.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области, пожар на территории 25 кв. метров ликвидировали в 5.00. Хозяина дачи с ожогами лица и рук скорая помощь увезла в больницу.

Выяснилось, что причиной возгорания стало короткое замыкание электроодеяла, под которым мирно спал пожилой хозяин дома. Мужчина проснулся от ожогов и выбежал во двор. Позвал соседа, который сообщил о случившемся по номерам 101 и 103.

За минувшие сутки в частном секторе Николаевской области спасатели гасили пожары шесть раз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Житомирской области погибла пожилая супружеская пара, которая сжигала траву возле своего дома.

«ФАКТЫ» также писали о трагедии в многодетной семье в Кривом Роге: 6 апреля рано утром на улице Донецкой случился пожар, в котором погибли три человека, в том числе двое детей.

в Киеве пожар на улице Гомельской уничтожил жилой дом и несколько хозяйственных пристроек.

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