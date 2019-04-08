Эпатажная Фарион о русскоязычных украинцах: или рабы, или оккупанты (видео)

Общество

Экс-депутат от «Свободы» Ирина Фарион, которая неоднократно оскорбляла русскоязычных украинцев и всячески пыталась унизить своих коллег-нардепов, говорящих на русском языке, сделала новое абсурдное заявление о гражданах нашей страны. Видео с ее интервью опубликовано в YouTube.

По словам Фарион, в Украине нет русскоязычного населения. А если такие люди и есть, то это люди — либо рабы, либо оккупанты.

«У нас слабая нация, которая позволяет себе унижать. И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычного населения. У нас нет русскоязычного населения. Это или рабы, или оккупанты. И все», — заявила она.

При этом, Фарион уверена, что «эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка и автоматически не должны получать работу».

Националистка также заявила, что русскоязычные украинцы стали авторами войны на Донбассе. Она считает, что не будь в Украине русскоязычных граждан, не было бы и войны, так как Путин пришел защищать именно их.

Как писали «ФАКТЫ», Ирина Фарион угрожала в соцсетях известному журналисту Дмитрию Гордону за его слова о Бандере. Она назвала журналиста врагом и пожелала ему смерти.

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