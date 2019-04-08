Украина

Стало известно, когда в киевском метро исчезнут жетоны

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» объявило, что до 31 октября из обращения полностью выведут жетоны для проезда. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

«207 дней! Столько осталось до полного вывода жетонов в киевском метро. Последний день пользования — 31 октября. Дальше — только электронные средства оплаты», — говорится в сообщении.

В компании призвал пассажиров оплачивать поездки карточкой, так как так дешевле.

«Кто платит карточкой метро — экономит уже, так как при пополнении карты на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн. Кто пользуется другими картами (проездной, Карточка киевлянина, е-билет…) также уже экономит и время, и средства», — напоминают в метрополитене.

Как писали «ФАКТЫ», в июле 2018 года стоимость разовой поездки в киевском метрополитене увеличилась до 8 гривен.

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