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Свитолина в стильном платье блеснула фигурой на теннисном корте (фото)
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, в обновленном рейтинге WTA поднявшаяся на шестое место, зря времени не теряет, восстанавливаясь после травмы колена, из-за которой вынужденно взяла паузу в выступлениях.
Для начала наша соотечественница в рамках сотрудничества с одним из производителей спортивной экипировки отобедала… в чаше теннисного олимпийского корта в греческих Афинах, столице Игр-2004.
А затем Элина одела элегантное черное платье и в туфлях на каблуках сфотографировалась на теннисном корте. «Подготовка к грунтовому сезону идет полным ходом», — написала украинка на своей странице в Instagram.
Добавим, что вернуться на корт 24-летняя одесситка планирует 22 апреля — именно в этот день она примет участие в скоротечном выставочном турнире Turkish Airlines Tiebreak в Штутгарте, на кону которого будет стоять необычный приз — миллион бонусных миль (1,6 млн км бесплатных перелетов) от авиакомпании Turkish Airlines.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый украинский теннисист откровенно рассказал о тяжелой травме.
Фото Instagram Элины Свитолиной
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