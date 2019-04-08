В Киеве из-за ремонта ограничат движение на некоторых путепроводах

Украина

В Киеве в связи с проведением ремонта частично ограничат движение транспорта:

- с 8 по 12 апреля — на путепроводе через линию скоростного трамвая на улице Драйзера (Деснянский район);

- с 10:00 12 апреля до 3 мая — по путепроводу на Харьковском шоссе (Дарницкий район) через ж/д пути.

Как сообщалось ранее, до 23:00 28 апреля в связи с капремонтом на Южном мосту (в направлении движения с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе) в месте выполнения работ частично ограничат движение. До 22:00 8 апреля на мосту Патона движение транспорта частично ограничено в первой полосе в направлении бульвара Дружбы Народов.

Строители круглосуточно трудятся на мосту Метро через Русановский пролив (проводится армирование конструкций тротуаров, усиливают прогоновые строения и ведут другие работы, которые должны полностью завершить до конца сезона). А на Южном мосту разбирают конструкции старого деформационного шва.

В то же время на столичных объектах капремонта продолжаются работы: на улице Туполева кладут основу дорожного покрытия, на Заболотного обустраивают основу тротуаров и велодорожек, на Чернобыльской строится подпорная стена, идет ремонт также на Крутом спуске.

Напомним, что движение по Шулявскому путепроводу перекрыто. В апреле планируют несколько раз частично перекрывать движение на проспекте Победы, так как будут разбирать балки моста (всего на мосту 17 пролетов по 12−14 балок). Но в целом работы будут проводиться в ночное время. Летом намечено повторное частичное ограничение (и тоже по ночам), когда будут собирать новые конструкции. При демонтаже-монтаже применят гигантский гусеничный кран и мощные мобильные платформы-домкраты, доставленные из-за рубежа. Современная техника поможет обойтись без длительного перекрытия проспекта Победы. На время реконструкции Шулявского моста для автотранспорта предложили новую схему движения и изменили маршруты движения общественного транспорта.

Как предупредил «Киевпасстранс», из-за ремонтов произойдут некоторые изменения в работе трамваев №№ 1, 28, 33.

Так, 10, 11 и 12 апреля (с полуночи до 05:00) из-за ремонта колеи на улице Закревского движение трамваев организовано до бульвара Перова: № 28 — от станции метро «Лесная», № 33 — от ДВРЗ. Последние отправления № 28 от станции метро «Лесная» в направлении улицы Милославской — в 23:52, от улицы Милославской — в 23:41; № 33 — от ДВРЗ в направлении улицы С. Лифаря (Сабурова) — в 22:51, в обратном направлении — в 23:50.

В ночь на 9 и 10 апреля (с 0:30 до 5:10) в связи с проведением ремонта трамвайной колеи на бульваре Кольцова движение трамвая № 1 прекращается. Последнее отправление от станции «Михайловская Борщаговка» в направлении станции «Старовокзальная» — в 23:30, в обратном направлении — в 0:10.

Напомним, что из-за реконструкции на улице Туполева автобус № 90 до окончания дорожного ремонта (ориентировочно до 20 мая 2019 года) будет следовать по маршруту: от улицы Григоровича-Барского до Эстонской по действующему маршруту, далее по улицам Эстонской, Д. Щербаковского до пл. В. Марченко, в обратном направлении — по улицам Стеценко, Академика Туполева, И. Турчина, через пл. В. Марченко, по улицам Д. Щербаковского, Эстонской, Академика Туполева — и снова по своей схеме.

Ранее «ФАКТЫ» также сообщали, что на Пасху пассажирский общественный транспорт будет работать на час дольше. Кроме того, 28 апреля количество единиц городского пассажирского транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений, в зависимости от пассажиропотока могут увеличить.

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