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В Киеве 9 апреля на эстакаде Южного моста частично перекроют движение
Во вторник, 9 апреля, с 09:00 до 17:00 на эстакаде Южного моста (выезд со Столичного шоссе в направлении проспекта Бажана) частично ограничат движение в связи с ремонтом дорожного покрытия. Как сообщалось ранее, на Южном мосту разбирают конструкции старого деформационного шва. До 23:00 28 апреля в связи с капремонтом в месте выполнения работ на Южном мосту частично ограничено движение в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе.
Также идут круглосуточные работы на мосту Метро через Русановский пролив (проводится армирование конструкций тротуаров, усиление прогоновых строений, а также другие работы, которые должны полностью завершиться до конца строительного сезона).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в связи с ремонтом частично ограничено движение транспорта на ряде путепроводов.
В районе Шулявского моста в апреле планируют несколько раз частично перекрывать движение на проспекте Победы, так как будут разбирать балки моста (всего на мосту 17 пролетов по 12−14 балок). Но в целом работы будут проводиться в ночное время.
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