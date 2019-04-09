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Поминальные дни на кладбищах Киева: обнародован график
Через неделю после Пасхи, которая в 2019 году выпадает на 28 апреля, традиционно наступают поминальные дни. На кладбищах Киева они пройдут с 5 по 9 мая по графику. Во время поминальных дней соответствующим ведомствам поручено обеспечить общественный порядок на Южном, Северном, Лесном, Байковом, Городском кладбищах и колумбарии предприятия «Киевский крематорий», а также пожарную безопасность и дежурство бригад медпомощи.
Поминальные дни на кладбищах Киева:
5 мая
- на Пироговском, Корчеватском, Мышеловском, Чапаевском, Северном, Лесном, Пуща-Водицком, Южном, Святошинском, Братском, Михайловском, Соломенском, Совском, Шулявском, Старообрядном кладбищах, в Государственном историко-мемориальном Лукьяновском заповеднике;
6 мая
- на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Вигуровском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Беличанском, Жулянском кладбищах;
7 мая
- на Байковом, Быковнянском, в «Киевском крематории»;
8 мая
- на Городском кладбище;
9 мая
- на Военном кладбище, на Мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной славы.
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Напомним, на 7 мая 2019 года выпадает Радоница. В этот день принято готовить сытный ужин и поминать человека дома.
По распоряжению горгосадминистрации № 616 ритуальной службой «Спецкомбинат» на Северном кладбище открывается участок 8-А для повторных захоронений. В результате инвентаризации установлено, что в этом месте последнее захоронение датируется 1996 годом. В связи с ограниченным количеством площадей на городских кладбищах и учитывая завершение кладбищенского периода (он соблюдается в течение 20 лет) открытие участка Северного кладбища позволит хоронить повторно одиноких граждан, лиц без определенного места проживания, тех, от захоронения которых отказались родственники, а также неопознанные трупы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ритуальные услуги в Киеве дорожают. Во сколько обойдутся похороны, если воспользоваться услугами, которые предоставляет «Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания», читайте здесь.
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Фото Ирины ТЕМИРОВОЙ, «ФАКТЫ»
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Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.