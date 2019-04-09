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Есть риск потерять страну: дипломат озвучил тревожный прогноз о будущем Украины
Украина потеряла Крым и часть Донбасса в момент государственной слабости. Если внутренние противоречия будут развиваться и дальше, то возможно максимальное ослабление страны, чем обязательно воспользуется Россия.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. «Считаю, что первое, что должен будет сделать тот, кто проиграет выборы, — призвать своих сторонников принять их результаты и всем вместе продолжить борьбу за построение Украины как эффективного демократического и европейского государства», — отметил он и добавил, что это будет свидетельствовать о заинтересованности проигравшей стороны в будущем Украины.
Он также призвал активный пассионариев, которым не безразличны результаты, достигнутые страной за последние пять лет, относится к ситуации спокойнее: «Чем бы ни закончились выборы, мы должны сохранять здравый смысл и продолжать бороться за нашу страну. Потому что другой Украины у нас с вами нет».
Дмитрий Кулеба считает, что существует риск потери Украины и что Россия способствует максимальному расшатыванию страны. А слабость государства ведет к потере территорий, как это случилось с Крымом и частью Донбасса. «Мы должны осознавать: если позволим процессам развиваться так, как сейчас (имею в виду обострение внутренних противоречий), то еще один момент максимального ослабления неизбежно наступит. Россия только этого и ждет, чтобы нанести удар. В этом плане у меня нет никаких сомнений», — резюмировал постпред Украины при Совете Европы.
Полный текст интервью Дмитрия Кулебы читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Когда меня в Страсбурге спрашивают: „Кто такой Зеленский?“, мне нечего ответить».
Фото со странички Дмитрия Кулебы в Facebook
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