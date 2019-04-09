Деньги

У части украинцев отберут субсидии уже в мае: кого это коснется

Уже в мае начнется процесс переназначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это связано с окончанием отопительного сезона. Причем для трех миллионов домохозяйств перерасчет субсидии будет сделан автоматически. Остальным субсидиантам нужно будет обновить заявление и декларацию о доходах.

В частности, повторно с этими документами в мае в управления соцзащиты населения необходимо будет обратиться:

Арендаторам жилья;

Внутренне перемещенным лицам;

Семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц;

Семьям, в которых есть неработающие люди трудоспособного возраста, если них либо отсутствуют доходы, либо они меньше минимальной зарплаты;

Гражданам, у которых в течение года произошли изменения в составе семьи.

В Министерстве социальной политики Украины заявили, что менять критерии для назначения жилищных субсидий не планируют. Поэтому существенного уменьшения количества субсидиантов в 2019—2020 годах не предвидится.

При этом в министерстве уточнили, что субсидии живыми деньгами для оплаты жилищно-коммунальных услуг в марте получили 3,4 млн домохозяйств, а общая сумма выплат составила 5,7 млрд гривен.

«Нынешняя полная монетизация субсидий стала логическим продолжением системных шагов правительства по реформированию сферы ЖКХ, энергетики и социальной сферы, а также достижению энергоэффективности и энергонезависимости. Сэкономленные благодаря эффективному потреблению ресурсов деньги будут оставаться у потребителей. И такой принцип будет работать на постоянной основе», — заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По словам министра, система монетизации действует без сбоев и сейчас нарабатывается инструментарий для контроля за реальной оплатой коммунальных услуг монетизируемыми средствами.

В частности, в Кабмине анонсировали очередные проверки всех субсидиантов в связи с завершением отопительного сезона. Представители социальных служб будут обращать внимание на задолженность и неофициальные доходы. Если человек имеет дополнительный доход, но не платит вовремя за полученные коммунальные услуги, он останется без субсидий. Также субсидий могут лишить тех, кто задолжал за коммунальные услуги свыше 340 гривен. В правительстве сообщили, что проверки будут проводиться онлайн-методом и по квартирам инспектора пока ходить будут.

А тем временем уже поступают тревожные сигналы о фактах неуплаты за «коммуналку» некоторыми субсидиантами, получившими государственную помощь деньгами.

Как сообщил директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин, по итогам марта получатели монетизированной субсидии рассчитались с КП «Киевтеплоэнерго» за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения на 73%.

С оплатой воды ситуация в столице несколько хуже. По данным, опубликованным на сайте «Киевводоканала», только 62% получателей монетизированных субсидий рассчитались с этим предприятием за март.

Есть проблемы и с оплатой газа. Например, на конец марта текущего года задолженность бытовых потребителей компании «Винницагаз сбыт» за использованный газ достигла 825 млн грн.

«По состоянию на 31 марта 2019 года за потребленный в феврале газ рассчитались 88,6% субсидиантов. Компания с пониманием отнеслась к задержкам оплаты за февраль в марте из-за переходного этапа к монетизации субсидии. Однако 11,4%, или 17,8 тысячи потребителей данной категории все же рискуют потерять государственную помощь из-за задержки расчета полученными на руки деньгами», — заявил директор «Винницагаз Сбыт» Василий Сопильник.

Впрочем, не исключено что проблема с задолженностью населения за коммунальные услуги все же будет решена в ближайшее время. Как сообщил депутат Киевского областного совета Александр Горган в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK, за первую неделю апреля люди активно начали погашать мартовские начисления и резко сократили долг за все предыдущие периоды на 6,2 млрд гривен.

Депутат отметил, что по итогам отопительного сезона, по состоянию на конец марта, население задолжало почти 70 миллиардов гривен, и долг только рос. Но в последнее время ситуация начала меняться.

«Совершенно неожиданно население активно начало погашать долги за коммунальные услуги. За прошедшую неделю долг „Нафтогазу“, который составлял 62,4 миллиарда гривен, сократился на 10%. Люди, получив субсидии в денежной форме на руки, начали оплачивать счета», — отметил Горган.

Политик уточнил, что эти данные указаны в отчете НАК «Нафтогаз» с точной информацией о том, кто и в какой области рассчитывается с долгами.

«В отчете расписано, кто и когда рассчитался с „Нафтогазом“, облгазы и теплоэнерго сократили свои задолженности», — подчеркнул Горган.

Стоит напомнить, что, по словам Андрея Ревы, если вы получаете субсидию и у вас возникла задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, пока вы ее не погасите, государственная помощь на следующий срок просто не будет назначена.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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