Происшествия

Во время разминирования территории на Донбассе прогремел взрыв: первые подробности трагедии

Во вторник, 9 апреля, во время работ по разминированию участка в серой зоне Донецкой области подорвались украинские саперы из ГосЧС. Ранее сообщалось, что в ООН назвали украинский Донбасс самым опасным регионом мира из-за большой загрязненности минами и значительного числа подрывов людей на боеприпасах.

Как сообщают Главном управлении ГосЧС Донецкой области, работы велись вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс в районе населенного пункта Зайцево Бахмутского района. «Около 10:30 во время работы группы пиротехников по обследованию и очистке участков местности от взрывоопасных предметов произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении. Сейчас ведутся работы по эвакуации погибшего и раненого.

В результате взрыва погиб старший сапер аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГосЧС Украины в Донецкой области старшина службы гражданской защиты Бойцов Олег Леонидович (1979 г. р.). Ранены старший лейтенанта службы гражданской защиты Дмитрий Слепкань (1994 г. р.) и старший сержант службы гражданской защиты Евгений Безкоровайный (1992 г. р.)

«Сочувствую семье и близким погибшего. Искренне желаю скорейшего выздоровления раненым сотрудником ГосЧС. А вы, друзья, просто помните, какой ценой дается наша с вами безопасность в поседневной жизни, в частности, и на востоке Украины. Вечная память погибшим. Слава Героям», — написал на своей страничке в социальных сетях глава ГосЧС Николай Чечеткин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале этого года во время проведения идентификации взрывоопасных предметов погиб начальник караула 75 государственной пожарно-спасательной части (г. Новогродовка) капитан службы гражданской защиты Моргун Олег Анатольевич.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter