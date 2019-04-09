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На матч — в гробу: умерший фанат «посетил» игру любимой команды (фото)
Смешной казус произошел на матче чемпионата Колумбии между «Кукутой» и «Медельином». Правда, не на футбольном поле, а на трибунах домашнего стадиона «Кукуты» — «Хенераль Сантандер». Фанаты хозяев пришли на матч… с гробом, в котором лежало тело застреленного накануне товарища, 17-летнего Кристофера Джейкома.
Чтобы «взять» Кристофера на игру, ультрас предварительно получили разрешение от его матери, а вот как они пронесли гроб на трибуны, так и остается загадкой. Как сообщил журналист издания True Faith Джон Милтон на своей странице в Twitter, к моменту «появления» Джейкома на трибунах «Кукута» уступала со счетом 0:1, но умерший фанат вдохновил их и они сразу сравняли счет.
В итоге, поединок победителя не определил (2:2), причем избежать поражения хозяевам удалось на пятой компенсированной минуте. «Кукута», в составе которой в свое время играли Хуан Рамон Верон (отец знаменитого футболиста «Лацио», «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Хуана Себастьяна Верона) и Фаустино Асприлья, впоследствии выступавший за английский «Ньюкасл» и забивавший в Лиге чемпионов в ворота «Динамо», после 15 сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице, отставая на девять баллов от лидера, «Мильонариоса». При этом серия без побед у «Кукуты» насчитывает уже семь поединков — 2 ничьи и пять поражений.
Примечательно, что буквально неделю назад похожий неординарный случай имел место в Аргентине, где фанат «Расинга» пришел на стадион с… черепом умершего дедушки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА обязал «Аякс» заплатить за ремонт трибун «Сантьяго Бернабеу».
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