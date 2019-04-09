Алена Мозговая рассказала о расставании с мужем и силе их любви (фото)

Шоу-бизнес

После первого прямого эфира вокального шоу «Голос країни» в сети обсуждают не только выступления участников. Едва ли не самой обсуждаемой темой стали личные отношения одного из претендентов на победу Дэвида Аксельрода. После его выступления звездный тренер Тина Кароль произнесла речь, в которой вспомнила о непростых отношениях Дэвида с отцом его жены Николаем Мозговым. Она сказала, что знаменитый композитор не принял его в семью и был не в восторге от отношений дочери с молодым артистом.

Чтобы поставить точку в болезненной теме и прекратить спекуляции на эту тему, Алена Мозговая опубликовала пост Facebook, в котором откровенно рассказала о взаимоотношениях в семье.

«Тина рассказала, что мой отец не принял Дэвида в семью и был против наших отношений. Вопросы и заголовки на эту тему не заставили долго ждать. Отвечу здесь и один раз. Да, папа, как и много моих друзей в то время, не были в восторге от него и не верили в искренность его чувств. Именно это стало причиной того, что я просто не выдержала давления и ушла. Все считают сильной именно меня. Но сильный и надежный в наших отношениях именно Дэвид. Это он, когда умер папа, поддержал меня, выводил из страшной депрессии. Это его надежное плечо и чувства помогли мне начать все сначала, поверить в жизнь и в любовь. Это его надежность и мужественность дали мне возможность стать женщиной, а не быть железной леди. Бог наградил нас и подарил наше самое большое счастье — нашу Соломию! Мы прошли семь кругов ада, падали и снова поднимались. Я поддержала его, когда он захотел обнулиться… Я уверена, что папа сейчас радуется, наблюдая за нами. Больше всего в жизни он хотел, чтобы я была счастлива. И я таки счастлива», — написала Алена.

Прокомментировал ситуацию и Дэвид, отметив, что для негосамое ценное — это семья.

«Я не размышляю о каждом своём поступке с того ракурса, гордился бы мной Николай Петрович или нет. Я делаю всё для того, чтобы мои дорогие девочки были счастливыми и улыбающимися. Думаю, в этом наши с ним ценности совпали бы», — поделился Дэвид Аксельрод.

Напомним, Дэвид исполнил попури популярных песен легендарной группы Queen.

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