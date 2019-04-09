Похожа на маму: 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые снялась в рекламе (фото)

Шоу-бизнес

Дочь итальянской кинозвезды Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя явно ожидает успешная карьера в шоу-бизнесе. 14-летняя Дева Кассель снялась в своей первой рекламной фотосессии — для бренда Dolce&Gabbana, с которым давно сотрудничает ее 54-летняя мать. Пока что, как сообщает Il Tempo, в сети появились лишь первые снимки, а также видео позирующей Девы, снятое на улицах итальянского городка Равелло. Поклонники красавицы Моники подметили, что дочка очень похожа на нее.

Беллуччи и Кассель поженились в 1999 году. У пары есть еще младшая дочь — восьмилетняя Леони. В августе 2013 года Моника и Венсан объявили о разводе. А в августе прошлого года актер женился на юной модели Тине Кунаки. Беллуччи сейчас встречается с 36-летним художником Николя Лефевром.

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