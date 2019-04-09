MELOVIN порадовал поклонников новым хитом (видео)

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец MELOVIN, представлявший в прошлом году Украину на «Евровидении», порадовал поклонников новым хитом. Артист представил двуязычную композицию «Ты» и опубликовал лирик-видео на своем канале в YouTube.

Ритмичная песня звучит на украинском и на русском языках. Ранее MELOVIN исполнял ее на сольных концертах, и она очень полюбилась публике. Поклонники остались в восторге от студийной версии песни и требуют уже клип на нее.

«В студийной версии мы смешали в песне несколько жанров: электро, поп, рок, фанк. И добавили в нее немножко драйва и… готики», — прокомментировал выход трека певец.

«Классная аранжировка старой песни. Получилось круче старой версии», «Смесь украинского и русского в одной песне, приятно слушать», «После оригинала в депрессию впадала, а теперь как потянуло в пляс», «Песня зашла. На повторе… Аранжировка очень красивая», «Студийка просто бомба», — пишут меловинаторы в комментариях под видео.

Ранее певец презентовал клип на песню «З тобою, зі мною, і годі».

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