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MELOVIN раскрыл личную драму в новом клипе (видео)
Популярный украинский певец, финалист международного песенного конкурса «Евровидение 2018» MELOVIN, который вернулся на сцену шоу «Х-фактор», где стартовала его карьера, представил чувственное видео на песню «З тобою, зі мною, і годі». Клип обнародован сегодня на YouTube и за несколько часов собрал почти 30 тысяч просмотров.
Режиссером чувственного ролика стал Юрий Катынский. По его задумке, клип раскрывает историю молодого человека, который отчаялся в поисках любви из-за неудачного опыта. Режиссер говорит, что «краски в жизнь нам всегда возвращают близкие». Поэтому клип «З тобою, зі мною, і годі» станет своеобразным напоминанием о тех, кто всегда рядом.
Съемки проходили на Киевском водохранилище зимой. Как сказал MELOVIN, он хотел показать внутренний холод и мерзлоту на душе.
«Чтобы показать эту сильную мерзлоту внутри меня после неудачных попыток найти любовь, мы с режиссером Юрой Катынским перенеслись в холодную зиму. Сильный холод помог мне лучше передать зрителю эмоции от песни, которую мне порой трудно даже исполнять на концертах. „З тобою, зі мною, і годі“ — о внутреннем холоде, о той депрессии, которая появляется чаще всего, когда исчезают краски в жизни человека», — рассказал MELOVIN.
Напомним, MELOVIN представлял Украину на «Евровидении» в Лиссабоне и занял там 17 место, однако поклонники встретили его в аэропорту, как победителя.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что группа «Один в каное» впервые за девять лет выпустила новый клип.
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