Тренер Месси серьезно пострадал в ДТП на Мальорке (фото)

Спорт

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони попал в ДТП во время отдыха на Мальорке. 40-летний наставник Лионеля Месси, недавно вернувшегося в национальную команду, был сбит автомобилем во время езды на велосипеде, сообщает Infobae.

Специалиста доставили в университетский госпиталь Son Espases со множественными травмами. В частности, Скалони при падении получил травмы лица — порезы, ушибы. У тренера сильный порез брови — около 8 сантиметров, а также порез под глазом.

*Лионель Скалони после ДТП

Инцидент произошел утром 9 апреля возле школы в Пуэрто Порталс, когда Скалони сбила машина, разворачивавшаяся задом. По иронии судьбы, за рулем авто был друг тренера сборной Аргентины. Тесты на алкоголь у обоих участников ДТП оказались отрицательными.

«Большое спасибо за полученные сообщения, пару уколов и домой! Спасибо всем», — написал Лионель Скалони в Instagram.

Следует отметить, что Лионель Скалони в бытность футболистом выступал за «Мальорку», и в муниципалитете Кальвия на Балеарских островах, где произошла авария, у него есть дом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пьяный футболист «Челси» устроил ДТП в родном Манчестере.

Фото Getty Images, ole.com.ar

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