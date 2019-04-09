- 15:46 Разбивали окна поездов и железнодорожные светофоры: под Киевом поймали дерзких подростков-хулиганов
- 15:38 Причастен к убийству и торговле оружием: кто такой Игорь Пирожок из «Правого сектора», которого задержала ФСБ
- 15:32 Тренер Месси серьезно пострадал в ДТП на Мальорке
- 15:28 В Киеве до середины мая частично перекрыли проспект Палладина
- 15:24 Под Винницей ребенок погиб на детской площадке на глазах у матери: подробности трагедии
- 15:24 В электричке под Киевом изнасиловали 14-летнюю девочку
- 15:22 Забравшийся в электрощитовую подросток чудом выжил, но обесточил пол-Запорожья
- 15:15 "Укрзалізниця" снова увеличила число поездов на праздники: направления и даты
- 15:04 В России заявили о задержании члена "Правого сектора": что известно на данный момент
- 15:02 В метро Киева из-за драки пассажиров задержали поезда
Тренер Месси серьезно пострадал в ДТП на Мальорке (фото)
Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони попал в ДТП во время отдыха на Мальорке. 40-летний наставник Лионеля Месси, недавно вернувшегося в национальную команду, был сбит автомобилем во время езды на велосипеде, сообщает Infobae.
Специалиста доставили в университетский госпиталь Son Espases со множественными травмами. В частности, Скалони при падении получил травмы лица — порезы, ушибы. У тренера сильный порез брови — около 8 сантиметров, а также порез под глазом.
*Лионель Скалони после ДТП
Инцидент произошел утром 9 апреля возле школы в Пуэрто Порталс, когда Скалони сбила машина, разворачивавшаяся задом. По иронии судьбы, за рулем авто был друг тренера сборной Аргентины. Тесты на алкоголь у обоих участников ДТП оказались отрицательными.
«Большое спасибо за полученные сообщения, пару уколов и домой! Спасибо всем», — написал Лионель Скалони в Instagram.
Следует отметить, что Лионель Скалони в бытность футболистом выступал за «Мальорку», и в муниципалитете Кальвия на Балеарских островах, где произошла авария, у него есть дом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пьяный футболист «Челси» устроил ДТП в родном Манчестере.
Фото Getty Images, ole.com.ar
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.