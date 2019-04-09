Происшествия

В Запорожье недовольный счетом за электричество мужчина избил двух женщин

В Запорожье местный житель, возмутившись суммами, «набежавшими» за электроэнергию, не придумал ничего лучше, как прийти в офис облэнерго и жестоко избить двух сотрудниц компании.

Вопиющий инцидент в центре обслуживания потребителей случился 5 апреля. Мужчина ворвался в зал, где женщины вели прием посетителей. Гражданин кричал и нецензурно ругался. Одну из женщин-сотрудниц мужчина ударил в живот, а второй нанес удар в лицо и разбил очки.

Неадекват скрылся с места ЧП, но личность хулигана установлена. В полицию передано заявление потерпевших. Хулигану грозит уголовная ответственность.

Подтвердилось, что мужчина был недоволен суммой в счетах за электроэнергию, но разбираться с этой проблемой он не захотел, а просто согнал злость на двух беззащитных женщинах.

В «Запорожьеоблэнерго» говорят, что это не первый случай, когда сотрудники компании страдают от неадекватов. В ноябре 2018 году на рейдовую бригаду РЭС напали с огнестрельным оружием, когда энергетики приехали проверить показания счетчиков у местных жителей.

«ФАКТЫ» собрали рекомендации специалистов о том, что нужно делать, получив неправильный счет за электроэнергию, а также о способах борьбы с некачественно предоставленными услугами, например, перепадами напряжения в сети.

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