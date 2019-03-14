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Украина

Над Донецком подняли флаг Украины: в сеть попало фото

14:09 14 марта 2019   631
флаг в Донецке
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Донецке заметили государственный флаг Украины. Сине-желтое полотнище развевалось на микрорайоне «Мирный». Об этом сообщают местные жители и публикуют фото.

В соцсетях пишут, что в микрорайоне «Мирный» так называемой «столицы ДНР» неизвестные подняли флаг «незалежной» и положили под него коробочку, имитирующую взрывное устройство. На оккупированном Донбассе, где каждый день стреляют и убивают, к таким проделкам относятся как не серьёзному хулиганству.

На обнародованном фото видно, что флаг развивается на флагштоке.

«Хай би скоріше так було», «Не фига себе!», «Надеюсь, там камер вокруг нет…», «Слава Україні, Донеччани!», — пишут комментаторы под фото.

Кто-то восхищенно отмечает, что украинские националисты «резвятся» в Донецке.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото пустынного оккупированного Донецка. За 2018 год численность постоянного населения неподконтрольной территории Донецкой области сократилась почти на 30 тысяч человек.

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