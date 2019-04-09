Репетитор, избивавшая учеников, избежала наказания: почему так случилось

Происшествия

Репетитор по математике Раиса Тихонова из военного городка в районе села Великий Дальник Беляевского района Одесской области, избивавшая своих учеников, не будет привлечена к отвественности.

Как сообщает «Украинская служба информации», ссылаясь на источник в областной прокуратуре, дело было закрыто в связи с истечением срока давности.

Напомним, скандал вокруг Тихоновой разгорелся после того, как в 2018 году в сеть попало видео, которое снял один из ее учеников. На ролике видно, как пожилая женщина била и издевалась над пришедшими к ней детьми. Позже выяснилось, что видео было снято еще в 2016 году, но опубликовать его раньше автор боялся. Именно, из-за давности событий репетитор и не понесла наказание. Если бы женщину осудили, ей бы грозил штраф или общественные работы.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Херсоне учителя унижают и запугивают детей, а также наказывают из принудительными работами. А в Киеве суд оштрафовал мать школьника, регулярно избивавшего одноклассников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter