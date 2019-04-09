- 19:59 В семье знаменитого актера Богдана Бенюка большая утрата
- 19:59 Репетитор, избивавшая учеников, избежала наказания: почему так случилось
- 19:43 В Одессу прибыла американская техника для украинских десантников
- 19:38 «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:37 В России признали захваченных украинских моряков военнопленными
- 19:19 «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 18:57 В Запорожье обезвредили любительницу "Новороссии", агитировавшую в соцсетях
- 18:57 Новая версия «Хеллбоя» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 18:54 Первый в Украине приговор за домашее насилие: кого и как наказали
- 18:37 Полиция начала поиски мужчины, избившего 10-летнего ребенка на детской площадке в Черкассах
Репетитор, избивавшая учеников, избежала наказания: почему так случилось
Репетитор по математике Раиса Тихонова из военного городка в районе села Великий Дальник Беляевского района Одесской области, избивавшая своих учеников, не будет привлечена к отвественности.
Как сообщает «Украинская служба информации», ссылаясь на источник в областной прокуратуре, дело было закрыто в связи с истечением срока давности.
Напомним, скандал вокруг Тихоновой разгорелся после того, как в 2018 году в сеть попало видео, которое снял один из ее учеников. На ролике видно, как пожилая женщина била и издевалась над пришедшими к ней детьми. Позже выяснилось, что видео было снято еще в 2016 году, но опубликовать его раньше автор боялся. Именно, из-за давности событий репетитор и не понесла наказание. Если бы женщину осудили, ей бы грозил штраф или общественные работы.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Херсоне учителя унижают и запугивают детей, а также наказывают из принудительными работами. А в Киеве суд оштрафовал мать школьника, регулярно избивавшего одноклассников.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...