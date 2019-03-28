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В Херсоне разгорается скандал из-за угроз школьникам со стороны учителей
В Херсонской специализированной школе № 27 зафиксировали очередной случай буллинга — детей унижают и запугивают педагоги. В частности, в наказание за так называемые «провинности» учеников заставляют убирать помещения школы. О травле со стороны наставников рассказала мама одной из учениц.
Напомним, в феврале Бориспольский районный суд Киевской области вынес первое в Украине решение о буллинге в школе.
По словам женщины, конфликт в Херсоне между педагогами и девочкой разгорелся из-за школьной формы. Родительница утверждает, что ее дочь ходит в школу не в форме, но в одежде сдержанного офисного стиля (белая рубашка с мелким принтом, брюки в мелкую клетку).
«Классный руководитель Лариса Александровна, из-за того, что ребенок ходит не в школьной форме, часто оставляла Таню после уроков убирать класс», — передает Херсон Times слова мамы.
Женщина запретила дочке выполнять «наказательные работы», предупредила об этом классного руководителя.
«Сегодня наорали на моего ребенка три взрослые женщины-педагога Шапиро, Шевченко Анжела и классный руководитель из-за того, что она пришла не в школьной форме. В понедельник вызывают в школу. Дочке сказали, что её поставили на учет», — жалуется женщина и намерена бороться за своего ребенка.
Издание также приводит пример, когда школьников оскорбляют. Инцидент произошел в общественном транспорте, где двое учеников, были увлечены своими мобильными телефонами, не заметили преподавателя и не уступили ей место.
В результате ученики услышали от своих наставников такие слова: «Я сфотографировала ваши морды. Покажу директорам. Не одна школа вас не возьмет!»
В Украине 19 января 2019 года вступил в силу закон об ответственности за буллинг в школах. Предусмотрены штрафы до 3400 грн или общественные работы. Закон также предусматривает административную ответственность для педагогов, которые попытаются скрыть проявления буллинга в школе от руководства и правоохранительных органов.
Однака жертвами травли часто становятся и сами учителя.
Как писали «ФАКТЫ», в киевской школе отец ученика избил учителя физкультуры и угрожал отрезать ему руку. В результате учитель оказался в больнице с сотрясением мозга, гематомами и надрывом легкого.
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