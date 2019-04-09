В семье знаменитого актера Богдана Бенюка произошла трагедия (фото)

Культура

9 апреля в возрасте 73 лет умер известный актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк, старший брат еще одного актера — Богдана Бенюка.

До последних дней Петр Бенюк играл во львовском Национальном театре имени Заньковецкой. Его знали по ролям в спектаклях «Сто тысяч», «Невольник», «У.Б.Н.», «Последний гречкосей».

«Всю жизнь он посвятил творчеству. Армия его фанатов не оставляла своего кумира никогда. На его спектакли залы были полны зрителей с которыми он и плакал, и смеялся! Его талант был настоящим украшением Национального театра имени Марии Заньковецкой. Скорбим», — говорится в заявлении представителей театра.

В кино Петр Бенюк сыграл около сотни ролей, в том числе снимался в фильмах. «Роксолана», «Корона Карпат», «Утраченный рай». Последней работой стал сериал «Волчье солнце» (2014 год).

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