Зоозащитники победили: лось остается в Красной книге Украины

Украина

Судебные баталии о праве лося остаться в Красной книге закончились победой зоозащитников. Лось остается охраняемым видом, в силе и 25-летний запрет охоты на животного.

Глава Минприроды Остап Семерак доволен, что апелляционный суд поддержал природоохранное движение.

Зоозащитники опасались, что через несколько десятков лет лоси могут полностью исчезнуть с территории Украины. Государству рекомендовали взять животное под защиту. В январе 2018 года лось стал «краснокнижным» видом, но вмешался Окружной админсуд Киева. Судьи решили, что не получили достаточных обоснований угрозы, грозящей лосям, а также данных о текущей численности животных и динамике этих показателей.

Админсуд отменил приказ Минприроды, но министерство подало апелляцию и выиграло процесс в апелляционном суде.



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