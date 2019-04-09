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Зоозащитники победили: лось остается в Красной книге Украины
Судебные баталии о праве лося остаться в Красной книге закончились победой зоозащитников. Лось остается охраняемым видом, в силе и 25-летний запрет охоты на животного.
Глава Минприроды Остап Семерак доволен, что апелляционный суд поддержал природоохранное движение.
Зоозащитники опасались, что через несколько десятков лет лоси могут полностью исчезнуть с территории Украины. Государству рекомендовали взять животное под защиту. В январе 2018 года лось стал «краснокнижным» видом, но вмешался Окружной админсуд Киева. Судьи решили, что не получили достаточных обоснований угрозы, грозящей лосям, а также данных о текущей численности животных и динамике этих показателей.
Админсуд отменил приказ Минприроды, но министерство подало апелляцию и выиграло процесс в апелляционном суде.
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