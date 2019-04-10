Зачем Путину понадобился Крым: в Украине дали неочевидный ответ

Украина

Целью российской аннексии Крыма были не только политические бонусы для Владимира Путина. Кроме лежащей на поверхности задачи, была еще одна: за счет населения Крыма Россия пытается решить провал своей демографической политики. Такое мнение высказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Согласно данным, собранным Тышкевичем, естественная убыль населения России к 2019 году составила 219,1 тыс. человек. «Происходит масштабное вымирание так называемой „русской“ части России и рост населения национальных автономий», — объясняет аналитик.

По мнению аналитика, хаос на границах Россия создает именно для аккумуляции потока переселенцев. «Поэтому Кремлю нужен был Крым, поэтому и дальше РФ будет поддерживать хаос на своих границах. Люди бегут от хаоса. И такие миграционные потоки России нужны. В первую очередь из „европейской части бывшего СССР“. И чем более явным будет становиться демографический кризис, тем более резко и активно будут работать кремлевские сеятели хаоса», — уверен аналитик.

Согласно открытым данным в РФ, за 2014−19 годы Россия приняла в гражданство не менее 421,8 тысяч украинцев (без учета Крыма).

Напомним, ранее известный дипломат Богдан Яременко проанализировал демографические тенденции в России и отметил, что в РФ наблюдается уменьшение славянского населения и увеличение доли тех, кто исповедует ислам.

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