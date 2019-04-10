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Общество

В Украине начался набор детей в первый класс: какие документы нужны и как происходит процедура

7:17 10 апреля 2019 24
школа
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине стартовала кампания по зачислению в школы будущих первоклассников. Министерство образования уточнило, с каким документами нужно прийти в школу родителям.

До 31 мая идет процесс первоочередного зачисления — принимаются документы от семей, которые проживают на территории, закрепленной за школой. Подтвердить проживание можно не только штампом о регистрации в паспорте, но и другими равноценными документами.

«Есть обращения родителей, что школы для подтверждения места жительства требуют исключительно соответствующую регистрацию. Это недопустимое ущемление прав ребенка на первоочередное зачисление», — заявил первый заместитель министра образования Павел Хобзей.

Кроме паспорта (удостоверения личности), где указано место регистрации, родители могут подтвердить проживание возле школы следующими документами:

  • справкой о регистрации места проживания ребенка или одного из его родителей, или законных представителей;
  • справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
  • документом о праве собственности на жилье;
  • вступившим в силу решением суда о предоставлении лицу права на жилье (права на вселение, пользование, владение, регистрацию);
  • документом о праве пользования жильем (договор найма/поднайма/аренды). Договоры могут быть заключены между физлицами, тогда необходима его регистрация или нотариальное удостоверение;
  • справкой о прохождении службы в воинской части;
  • актом обследования условий проживания.

Как разъяснили в Минобразования, перечень не является исчерпывающим. При этом вид документа для подтверждения места жительства выбирают родители или законные представители ребенка. Присутствие ребенка при подаче заявления не является обязательным — этого не могут требовать в учебном заведении.

Напомним, во Львовской области записывают детей в первые классы с применением новой технологии Blockchain.

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