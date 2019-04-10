Поймали мужчину, убившего полицейского в пьяной потасовке под Киевом (фото)

Происшествия

Полицейские задержали парня, причастного к смерти 22-летнего участкового офицера Вышгородского отдела полиции Михаила Бичевого. На поиски скрывавшегося молодого человека ушло 17 дней.

Как сообщают в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции, ЧП произошло 24 марта. Участковый во внерабочее время стал свидетелем драки возле одного из ночных развлекательных заведений. Он попытался разнять дебоширов, но один из драчунов ударил полицейского по голове, от чего тот упал на асфальт и потерял сознание. Свидетели происшествия начали оказывать первую помощь пострадавшему и вызвали «скорую». Медики, осмотревшие уже пришедшего в себя Михаила, сообщили, что у него легкое сотрясение головного мозга. От госпитализации полицейский отказался.

Друзья отвезли его в общежитие, но на следующий день никак не могли с ним связаться. Его нашли в тяжелом состоянии практически без признаков жизни — врачи двух бригад «скорой» не смогли спасти жизнь полицейского. Причиной смерти стали отек головного мозга, кровоизлияния, внутричерепная травма. Полиция завела уголовное производство по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины и установила личность виновника трагедии.

Задержанный — ровесник погибшего участкового, ранее не судимый житель Гостомеля Киевской области. После ЧП он выключил мобильный телефон, перестал общаться с родными, знакомыми и исчез из виду. Его искали 17 суток. За нанесение телесных повреждений, которые стали причиной смерти, задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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