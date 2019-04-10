Девушка неудачно метнула топор и чудом смогла остаться в живых (видео)

Мир

Жительница американского штата Аризона Эйнли Рэй отправилась в развлекательный центр в городе Денвер и решила принять участие в одной из местных забав — метании топоров в мишень. Как сообщает издание People, девушка едва сумела избежать смерти после неудачного броска: топор срикошетил от стены и полетел назад прямо ей в голову. Эйнсли, к счастью, проявила отличную реакцию и сумела увернуться. Видео инцидента, которое сразу же стало вирусным, Эйнсли выложила в соцсети Instagram. Его снимал бойфренд Рэй. «Я так рада, что он не попал в тебя», — написала ему американка.

Представитель аттракциона Bad Axe Throwing прокомментировал инцидент телеканалу Fox, заявив, что обычно инструктор консультирует клиентов по технике безопасности и то, что произошло с Эйнсли, может случиться с вероятностью всего «один к 15 миллионам». «Я думаю, за прошедший год все наши гости бросили в общей сложности 15 миллионов топоров, поэтому этот бросок буквально один на 15 миллионов», — заявил Марио Зелайя.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несостоявшийся самоубийца выжил после падения в каньон с 38-метровой высоты.

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