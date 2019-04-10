Деньги

Почти два миллиарда: в Украине назвали сумму субсидий пенсионерам, выплаченных через почту

Порядка миллиона пенсионеров, получающих субсидии через «Укрпочту», в марте этого выдали 1,9 млрд гривен для оплаты коммунальных услуг. Ранее сообщалось, что в мае автоматическое переназначение субсидий на оплату коммунальных услуг коснется трех миллионов домохозяйств, остальным нужно будет обновить заявление и декларацию о доходах.

Как сообщают в «Укрпочте», средняя сумма выплаченных субсидий — порядка 1885 гривен, однако ее размер различается по областям. Так, в Черниговской средний размер субсидии превысил три тысячи гривен, в Ивано-Франковской — около 2,8 тысяч гривен, а в Волынской области он составил более двух тысяч гривен. Минимальный средний размер субсидий зафиксирован в Донецкой (1493 гривны), Николаевской (1445 гривен) и Одесской (1258 гривен) областях. Максимальный размер монетизированных субсидий составил 9273 гривен.

«Наибольшая сумма выплаченных средств зафиксирована в Киеве и Киевской области — более 190,7 млн гривен для почти 106 тысяч. В Харьковской — более 154,8 млн гривен для почти 80 тысяч пенсионеров, в Львовской областях — более 114 млн грн для более 60 тысяч пенсионеров», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», домохозяйство могут лишить субсидии, если человек имеет дополнительный доход, но не платит вовремя за полученные коммунальные услуги, он останется без субсидий. Также субсидий могут лишить тех, кто задолжал за коммунальные услуги свыше 340 гривен.

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