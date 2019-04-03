Деньги

Субсидии продлят не всем: кому нужно будет подать новое заявление

Автоматическое переназначение субсидий на оплату коммунальных услуг коснется трех миллионов домохозяйств. Остальным нужно будет обновить заявление и декларацию о доходах. Ранее сообщалось, что субсидии «живыми деньгами» для оплаты жилищно-коммунальных услуг в марте получили 3,4 млн. домохозяйств, а общая сумма выплат составила 5,7млрд. гривен.

Как сообщают в Минсоцполитики, субсидию в наличной форме назначат тем домохозяйствам, у которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммунальные услуги. Пенсионеры будут получать помощь наличными через Пенсионный фонд и «Укрпочту», те, кто еще не на пенсии — через «Ощадбанк». Те семьи, у которых будет задолженность, переведут на безналичную форму.

Повторно с документами — заявлением и декларацией о доходах — в мае в управления социальной защиты населения необходимо будет обратиться:

Арендаторам жилья;

Внутренне перемещенным лицам;

Семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц;

Семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или же они меньше минимальной заработной платы;

Семьям, в которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.

«Министерство социальной политики Украины не планирует менять критерии для назначения жилищных субсидий, поэтому существенного уменьшения количества субсидиантив в 2019—2020 годах не предвидится», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что украинцы, которые получат на руки деньги в рамках монетизации субсидии, но не будут платить за жилищно-коммунальные услуги, могут остаться без этого вида помощи от государства на следующий период, пока не выплатят этот долг.

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