Ломаченко и Кролла провели открытые тренировки (фото, видео)

Спорт

Накануне чемпионского боя за поясы WBA, WBO и журнала The Ring в легком весе между обладателем титулов украинцем Василием Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) и претендентом Энтони Кроллой из Великобритании (34 победы, 13 из них — нокаутом, 6 поражений, 3 ничьи) состоялись открытые тренировки боксеров.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию чемпионского боя Ломаченко — Кролла за пояса WBA и WBO в легком весе.

Наш соотечественник поработал перед камерами со скакалкой, а также провел так называемый «бой с тенью». «Знаете, бой 12 апреля будет очень трудным. Я постараюсь показать свой талант и лучшие навыки, сделаю все, что в моих силах. Бой с Майки Гарсией? Да, я все еще заинтересован в нем, но все зависит от самого Майки — он должен опуститься в весе. Я хочу объединить все титулы, поэтому следующий соперник после Кроллы не имеет особого значения — любой чемпион. Я хочу титулы IBF и WBC», — рассказал Ломаченко в интервью FinoBoxing.

Кролла провел практически идентичную открытую тренировку — единственное отличие было лишь в том, что Энтони снял футболку, видимо таким образом пытаясь устрашить поклонников своего соперника.

«Многие считают Ломаченко лучшим бойцом на планете, и знаю, что передо мной стоит очень сложная задача, но я мечтал о подобном бое на протяжении всей моей карьеры. Украинец — уникальный боксер, он потрясающе двигается на ногах, но я здесь не для того, чтобы испытывать себя против лучшего, а для того, чтобы победить его. Люди не дают мне шанса, но это не имеет значения для меня. У каждого есть свое мнение. Мотивация для меня заключается в том, чтобы сотворить самую большую сенсацию в истории британского бокса. Как для фаната бокса и того, кто живет и дышит спортом, — это все, что мне нужно. Я был аутсайдером на протяжении всей моей карьеры и знаю, что передо мной самая большая проблема в моей жизни, но не могу дождаться, когда окажусь на ринге», — передает слова британца сайт boxinginsider.com.

Напомним, что бой Ломаченко — Кролла пройдет в ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе на ринге знаменитой арены Staples Center, ориентировочное начало — в 6 утра по киевскому времени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Кролла заработает кругленькую сумму за бой против Ломаченко — но все равно в два раза меньше украинца.

Фото Boxing Scene

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