Ломаченко – Кролла: онлайн-трансляция боя за чемпионские пояса WBА и WBО

Спорт

В ночь с 12 на 13 апреля по киевскому времени в Лос-Анджелесе (США) на пройдет бой между обладателем чемпионских поясов по версиям WBА, WBО и журнала The Ring в легком весе украинцем Василием Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) и британцем Энтони Кроллой (34 победы, 13 из них — нокаутом, 6 поражений, 3 ничьи), в котором наш соотечественник будет защищать свои титулы.

Поединок пройдет на ринге знаменитой арены Staples Center и начнется в субботу, 13 апреля, ориентировочно в 6 утра по киевскому времени.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

Ломаченко завершил подготовку к бою

Украинец завершил подготовительный этап к поединку с Энтони Кроллой. Об этом Василий написал на своей странице в Facebook, сопроводив пост видеороликом.

«Тренировочный лагерь завершился. До встречи на арене Стейплз Центр в Лос-Анджелесе».

Ломаченко настоял на защите поясов в бою с Кроллой

«Нужно понимать, что Ломаченко — это восточноевропейский парень. Эти ребята не любят отказываться от титулов и стремятся собрать в своих руках как можно больше регалий. У меня не было шансов уговорить его уклониться от защиты против Кроллы, которая многим неинтересна. На данный момент мы не знаем, какова судьба пояса WBC. Откажется от него Майки, либо же вернется в легкий вес и будет его защищать. Как только нам станет это известно, мы будем знать, куда двигаться дальше», — рассказал промоутер украинца Боб Арум в интервью Boxing Scene.

Последние бои: объединение поясов для Ломаченко и третья подряд победа Кроллы

Свой последний бой наш соотечественник провел 8 декабря прошлого года, когда в противостоянии с пуэрториканцем Хосе Педрасой единогласным решением судей (119:107 и дважды по 117:109) одержал победу и объединил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.

* Несмотря на то, что бой с Педрасой продлился все 12 раундов, в победе Ломаченко сомнений не было

Что касается Кроллы, то британец в последний раз выходил в ринг 10 ноября 2018-го, когда одолел по очкам Дауда Йордана из Индонезии — все три рефери отдали предпочтение Энтони со счетом 116:112. Эта победа стала для Кроллы третьей подряд, причем во всех трех он проводил в ринге полные поединки.

Второй бой для Кроллы в США

Энтони, несмотря на свой внушительный послужной список (43 боя на профессиональном ринге!), лишь однажды в карьере дрался в США. Произошло это 17 сентября 2011 года, когда в MGM Grand Garden Arena британец раздельным решением судей победил мексиканца Хуана Монтиэля.

Ломаченко — явный фаворит

Ведущие букмекерские конторы выставили свои коэффициенты на предстоящий бой. Эксперты видят явным фаворитом поединка украинского боксера, на досрочную победу Василия выставляя котировки в диапазоне 1,20—1,22. В случае же победы Кроллы поверившие в него болельщики бокса могут увеличить вложенные деньги в 29 раз (или в 34, если Энтони нокаутирует украинца).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции чемпионский бой Ломаченко — Кролла.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter