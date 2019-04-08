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Кролла заработает кругленькую сумму за бой против Ломаченко
В ночь с 12 на 13 апреля по киевскому времени в Лос-Анджелесе на арене знаменитого Staples Center пройдет бой между обладателем чемпионских титулов WBA и WBО в легком весе Василием Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом) и британским претендентом Энтони Кроллой (34 победы, 13 из них — нокаутом, 6 поражений, 3 ничьи).
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ЧЕМПИОНСКОГО ПОЕДИНКА ЛОМАЧЕНКО — КРОЛЛА.
Наш соотечественник заработает за бой, в котором, кроме титулов, также будет защищать престижный пояс журнала The Ring, 2,2 миллиона долларов. Как сообщает сайт Sportarena, гонорар Кроллы составит один миллион долларов.
Напомним, поддерживать Василия в предстоящем поединке будет Александр Гвоздик, который 31 марта успешно защитил чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе в противостоянии с французом Дуду Нгумбу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко — явный фаворит у букмекеров в предстоящем бою.
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