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"Запахло реваншем": Геращенко рассказала, почему Россия снова сорвала переговоры в Минске
Российская сторона сорвала работу экономической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске. От Украины в очередной раз потребовали «прямого диалога» с ОРДЛО. Ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске боевики отказали координатору ОБСЕ Тони Фришу в посещении нескольких украинских заложников.
Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. «Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ, шантажируют Украину требованием „прямого диалога с ОРДЛО“ и ждут результатов выборов в Украине, восторженно ловя сигналы оппонентов президента Порошенко об „автономии“, поездке „будущего нового президента“ в оккупированный РФ Донецк и Луганск и другой прокремлевский бред. Запахло реваншем», — написала Ирина Геращенко в социальных сетях.
По ее словам, Россия в очередной раз отказалась обсуждать вопрос освобождения заложников и политзаключенных до выборов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ирина Геращенко заявила, что оккупированные территории Донецкой и Луганской области, как и аннексированный Крым, вернутся в состав Украины, но не на условиях, выгодных Кремлю.
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