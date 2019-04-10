Политика

"Запахло реваншем": Геращенко рассказала, почему Россия снова сорвала переговоры в Минске

Российская сторона сорвала работу экономической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске. От Украины в очередной раз потребовали «прямого диалога» с ОРДЛО. Ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске боевики отказали координатору ОБСЕ Тони Фришу в посещении нескольких украинских заложников.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. «Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ, шантажируют Украину требованием „прямого диалога с ОРДЛО“ и ждут результатов выборов в Украине, восторженно ловя сигналы оппонентов президента Порошенко об „автономии“, поездке „будущего нового президента“ в оккупированный РФ Донецк и Луганск и другой прокремлевский бред. Запахло реваншем», — написала Ирина Геращенко в социальных сетях.

По ее словам, Россия в очередной раз отказалась обсуждать вопрос освобождения заложников и политзаключенных до выборов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ирина Геращенко заявила, что оккупированные территории Донецкой и Луганской области, как и аннексированный Крым, вернутся в состав Украины, но не на условиях, выгодных Кремлю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter