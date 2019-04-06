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Боевики не разрешили координатору ОБСЕ встретиться с украинскими пленными в Луганске
Боевики самопровозглашенной «ЛНР» отказали координатору ОБСЕ Тони Фришу в посещении трех украинских заложников, и разрешили посетить в Луганске только троих незаконно удерживаемых украинцев. Об этом в сети написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко. Напомним, ранее подобное избирательное отношение к украинским военным боевики продемонстрировали в оккупированном Донецке.
Она отметила, что к тем украинским военнопленным, к которым не допустили дипломата — Дееву, Иванчуку и Орищуку — остаются в изоляции от представителей ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.
«У нас есть все основания для серьезной обеспокоенности полной изоляцией украинских военных, которых незаконно удерживают оккупанты», — написала Геращенко в Facebook.
Она также отметила, что тот же Тони Фриш позволил себе в оккупированном Донецке стать участником антиукраинского пропагандистского видео, снятого пророссийскими сепаратистами и РФ.
Геращенко надеется, что вопрос освобождения заложников боевиков будет поднят на встрече Порошенко с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель 12 апреля.
Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев удалось освободить из плена боевиков ЛДНР за 4 года.
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