Украина

Оккупированные территории Донецкой и Луганской области, как и аннексированный Крым, вернутся в состав Украины, но не на условиях, выгодных Кремлю. Ранее сообщалось, что оппозиционный политик и кум российского президента Виктор Медведчук заявил, что в Донецке, Луганске и Москве подержали план по возврату территорий в состав Украины на условиях автономности и «экономического вливания» в регион.

«Донецк и Луганск, как и любой другой регион, не могут и не будут блокировать наш путь в Евросоюз и НАТО. Минские соглашения, кстати, определяют особенности местного самоуправления двух оккупированных регионов (для их плавного возвращения в юридическое поле Украины), но там нет ни одного слова об автономии», — заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

По ее мнению, парламент никогда не поддержит автономию этих территорий, если на президентских и парламентских выборах не произойдет реванш. «Кстати, для вступления в НАТО не нужен референдум, в отличии от вступления в Евросоюз. Для меня заявления о референдуме по НАТО и автономии Макеевки-Горловки — из одной методички», — резюмировала Ирина Геращенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ирина Геращенко, в ответ на заявления главаря донецких боевиков Дениса Пушилина о готовности говорить с украинскими властями, подчеркнула, что официальный Киев исключил возможность прямых переговоров с так называемыми «властями» «ДНР/ЛНР».

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