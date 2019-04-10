Принято решение срочно возобновить телевещание в Луганской области

Общество

В Луганской области восстановят работу украинского телевидения и радио, объекты которых были обесточены за неуплату долга. Об этом сообщили в Луганской обладминистрации, отметив, что шесть объектов отключенного от электроэнергии филиала Концерна РРТ имеют стратегическое значение для безопасности государства.

«Электроснабжение объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства в сфере телекоммуникаций и связи, в отношении которых применяются до вступления в силу этого постановления действия по ограничению и / или отключения электроснабжения, подлежит восстановлению в течение трех суток со дня вступления в силу настоящего постановления», — приводят в ОГА выдержку из постановления Кабмина.

По информации Луганской облгосадминистрации, решение о безотлагательном восстановлении электроснабжения объектов Концерна РРТ, который осуществляет вещание на территории области и ее оккупированной части, приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас объекты филиала Концерна работают в аварийном режиме с помощью дизельных генераторных установок, что позволяет поддерживать работу оборудования для распространения мобильной связи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с целью контрпропаганды Украина запустила вещание двенадцати украинских FM-радиостанций и 8 цифровых телеканалов на прифронтовые Авдеевку и Марьинку, а также оккупированный Донецк.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter