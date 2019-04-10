Деньги

Дышите глубже: МВФ назвал курс доллара к гривне в 2024 году

К 2024 году курс украинской национальной валюты может упасть почти до 32 гривен за доллар. Такой прогноз делают в Международном валютном фонде. Ранее сообщалось, что эта неделя началась с заметного укрепления курса гривни.

Как сообщает РБК-Украина, об этом идет речь в материалах к апрельскому обзору МВФ «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook).

Так, в МВФ прогнозируют, что к 2020 году постепенно понизится до 30,0 грн/доллар, в 2021 году — до 30,5 грн/доллар. В 2022 и 2023 он составит, соответственно, 31 и 31,5 грн/доллар, а в 2024 году — 31,9 грн/доллар.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперты прогнозируют снижение стоимости американской валюты в течение ближайшей недели. Предполагается, что на межбанке доллар может торговаться у отметки 26,5 грн, а наличный доллар в банках — 26,4−26,6 грн.

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