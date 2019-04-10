- 16:40 Во Львове отопительный сезон возобновляют через три дня после закрытия
- 16:40 Связал и угрожал ножом: получил срок экс-милиционер, ограбивший пенсионеров
- 16:37 Бытовые отходы нельзя сбрасывать в канализацию: чем это грозит
- 16:34 Дышите глубже: МВФ назвал курс доллара к гривне в 2024 году
- 16:33 Цветочные часы в центре Киева ликвидируют: названа причина
- 16:21 У Зеленского заявили, что он больше не намерен сдавать анализы
- 16:20 Порошенко подписал важный документ о сотрудничестве с НАТО
- 16:14 Принято решение срочно возобновить телевещание в Луганской области
- 15:57 Зеленский взял в команду сторонника «русского мира»: в сети волна возмущения
- 15:56 "Запахло реваншем": Геращенко рассказала, почему Россия снова сорвала переговоры в Минске
Дышите глубже: МВФ назвал курс доллара к гривне в 2024 году
К 2024 году курс украинской национальной валюты может упасть почти до 32 гривен за доллар. Такой прогноз делают в Международном валютном фонде. Ранее сообщалось, что эта неделя началась с заметного укрепления курса гривни.
Как сообщает РБК-Украина, об этом идет речь в материалах к апрельскому обзору МВФ «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook).
Так, в МВФ прогнозируют, что к 2020 году постепенно понизится до 30,0 грн/доллар, в 2021 году — до 30,5 грн/доллар. В 2022 и 2023 он составит, соответственно, 31 и 31,5 грн/доллар, а в 2024 году — 31,9 грн/доллар.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперты прогнозируют снижение стоимости американской валюты в течение ближайшей недели. Предполагается, что на межбанке доллар может торговаться у отметки 26,5 грн, а наличный доллар в банках — 26,4−26,6 грн.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!