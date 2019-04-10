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Украина возобновила телевещание на оккупированную часть Луганщины
В Луганской области восстановили теле- и радиовещание. Об этом в соцсети сообщил и.о. председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь. По его словам, аналоговый теле- и радиосигнал уже доступен на всей территории региона, включая его временно оккупированную часть.
Новость подтвердил и генеральный директор UA: Донбас Андрей Шаповалов. По его словам, первыми подачу сигнала восстановили в Лисичанске и Беловодске.
Трансляция украинских теле- и радиоканалов на территории Луганской области прекратилась 4 апреля. В Концерне по радиовещанию, радисвязи и ТВ объяснили это задолженностью Национальной общественной телекомпании Украины перед энергопоставщиком в сумме 99,2 млн гривен.
А 9 апреля вступило в силу постановление правительства Украины, в соответствии с которым запрещено отключать от энергообеспечения объекты инфраструктуры и связи.
Напомним, в Украине аналовое ТВ было отключено еще в конце августа, однако для приграничных территорий с особым режимом, куда проникает сигнал из страны-агрессора, была оставлена возможность аналогового вещания.
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