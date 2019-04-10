Украина может не выдержать: сделано тревожное заявление об автономии "ДНР"-"ЛНР"

Украина

Оппозиционный политик и кум российского президента Виктор Медведчук заявил, что оккупированные территории Донбасса могут вернуться в состав Украины при условии, если им будет предоставлена автономия. Насколько возможно такое развитие событий? У президента Петра Порошенко ответили, что Донецк и Луганск вернутся в состав Украины, но не на условиях, выгодных Кремлю. О том, что принесет Украине возвращение временно оккупированных территорий, а также о проблемах этого процесса рассказал «ФАКТАМ» координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, сейчас бюджет Украины может просто не выдержать этого возвращения, ведь потребуется восстанавливать почти полностью разрушенную инфраструктуру, социальную сферу, а одной Украине это не под силу.

Ведь в Киеве пока даже приблизительно не могут назвать суммы, которые пойдут на восстановление Донбасса, и надеются на помощь Запада.

Кроме того, есть надежда на то, что в восстановлении примет участие и Россия. Такой сценарий станет возможным, если будут реализованы решения международных судов, в которых Россия де-факто признана государством-агрессором.

«Но решения судов — это одно. Нам нужно постоянно вести диалог с европейскими партнерами, чтобы у них не оставалось сомнений в том, кто именно является причиной плачевного положения Донбасса. Уверен, что нам удастся заставить Европу признать очевидный факт», — говорит Тымчук.

Он также раскритиковал мнение о том, что если Украина станет экономически сильным государством, то Донбасс вернется без всяких условий, назвав такой путь тупиковым.

«Это тупиковый путь. Разница в экономическом развитии даст о себе знать. Это будет все равно как если бы объединились Северная и Южная Кореи. Начинать объединение Украины нужно уже сейчас. Но для начала необходимо создавать все условия для реинтеграции Донбасса в Украину», — сказал собеседник «ФАКТОВ».

Читайте также статью «ФАКТОВ» «Медведчук ведет двойную игру: Тымчук о возвращении Донбасса в Украину».

Напомним, Порошенко усомнился в нужности Медведчука для освобождения украинских заложников.

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