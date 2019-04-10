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В Украине обезврежена крупная банда, грабившая инкассаторов в течение семи лет (фото)
В Харьковской области задержана банда киевлян, совершавшую разбойные нападения на инкассаторов в течение последних семи лет. Как сообщил в соцсети глава полиции региона Олег Бех, в состав банды входили 10 человек, среди которых оказался только один харьковчанин, а все остальные — жители столицы.
Разбоями они занимались с 2013 года, причем нападения на инкассаторов совершали ежегодно.
Всего они сумели награбить 15 млн гривен, которые тратили на элитные авто и отдых за границей.
Из гаражей задержанных правоохранители изъяли целый оружейный арсенал — гранатометы, автоматы, пистолеты, взрывчатку, патроны и гранаты.
«В ближайшее время задержанных будет сообщено о подозрении и избраны предупредительные меры», — сообщил Бех.
Напомним, за последние несколько лет в Украине участились разбойные нападения на инкассаторов. Так, в октябре 2015 года нападение на инкассаторов в Черниговской области закончилось гибелью трех человек. В марте 2017 года в Киеве злоумышленники в масках отобрали у сотрудников частной охранной компании сумку с 4 млн гривен, а в ноябре 2018 года произошло громкое вооруженное ограбление сотрудников ПриватБанка в Ирпене на Киевщине.
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