Украина

Грозы в апреле и морозы до конца мая: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшее время

Заморозки на западе и севере Украины прогнозирует синоптик Наталия Диденко. Тем временем в страну пришли «майские» грозы и перепад температур — от 8 тепла днем в Луцке до 20 выше нуля в Луганске. А власти Львова решили возобновить отопительный сезон, который был приостановлен только в понедельник, 8 апреля.

В четверг, 11 апреля, из-за туч не будет видно солнца и страну зальет. Согласно прогнозу Укргидрометцентра северо-восточный ветер нагонит дожди за запад и север Украины. А юго-восточный принесет грозы в Крым, южные, центральные и восточные области. Температура на западе будет 8−12 выше нуля днем и 4−7 ночью, лишь на Закарпатье — 17−19 днем и 7−9 градусов тепла ночью. К востоку и югу столбик термометра будет расти до 18−20 в Луганске, Запорожье, Херсоне и Николаеве, ночью — 5−9 тепла.

В пятницу, 12 апреля, погода практически не изменится. Дожди продолжатся, хотя грозы останутся лишь в Харьковской и Луганской областях. Температура упадет на 1−5 градусов, немного потеплеет лишь на Волыни.

В субботу, 13 апреля, над западными и северными областями станет проглядывать солнце, а дожди уйдут на восток и юг. Дневная и ночная температуры не изменятся.

В воскресенье, 14 апреля, опять будет дождить, лишь в северных областях существенных осадков не ожидается. На западе сохранится прежняя температура, а в центре страны, на юге и Левобережье похолодает: до 8−10 в Виннице, Черкассах иСумах, 12−15 на юге и 11−13 на востоке. Ночью столбики термометров опустятся: от 1−3 градусов в Чернигове до 7−9 в Крыму и Одесской области.

15 апреля, в понедельник, дожди уйдут также из западных и восточных областей. Прохладно будет и днем (от 8−11 на севере, в центре и западе до 11−13 на юге) и ночью (1−3 на севере и западе, 7−9 в Крыму, а в Луганске вообще около нуля).

Прохладная погода ожидается всю следующую неделю, рассказали «ФАКТАМ» в отделе метеопрогнозов Укргидрометцентра. Впрочем, большие дожди пока не прогнозируются.

— В северных областях в начале следующей недели на грунте возможны заморозки. Мало того — они могут повторяться и в мае до конца месяца. После Пасхи всегда приходит похолодание на девятый, семнадцатый и тридцать третий дни — на севере и востоке оно может сопровождаться заморозками. А пока на следующей неделе с 17−18 апреля ожидается потепление — до 21 тепла. Но после 21 апреля погода опять испортится. Обычно с Вербного воскресенья всю Страстную неделю до Пасхи дожди и ветры приносят прохладу. На Пасху же должно быть сухо, солнечно и тепло — до 22−24 градусов, — рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань.

12 апреля не забудьте угостить печенькой, конфетой или сладкой кашей домового. По поверьям, именно в этот день нечистая сила, которую он не пускал в дом и хозяйство весь год, пытается ему мстить. Из-за этого у домовушки может не только настроение испортиться. Вместо того чтобы заботиться о вашем имуществе и живности, он может вдруг что-то сломать или мучить животных. А то и подножку хозяевам дома сделать.

Ранее синоптик рассказала, что в ближайшие дни в Украине прогнозируются дожди и похолодание.

*Карты прогноза погоды — с сайта Укргидрометцентра

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