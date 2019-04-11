Купил гражданство: под Киевом задержали "вора в законе" из России (видео)

Украина

В Киевской области правоохранители задержали российского «вора в законе» по кличке «Батыр Бухарский». Длительное время пожив в Европе, он купил украинский паспорт и обосновался у нас в стране. Ранее в России приняли закон об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, «Батыра Бухарского» разыскивают через Интерпол испанские правоохранители. «Вору в законе» инкриминируют совершение преступлений в составе преступной группировки.

«Батыр Бухарский» коронован был в Москве еще «дедом Хасаном» (Асланом Усояном). Длительный срок был доверенным лицом «вора в законе» Вячеслава Иванькова по кличке «Япончик». С 2001 по 2010 год проживал в Барселоне и отвечал за легализацию денег российских воровских кланов", — пишет в социальных сетях Вячеслав Аброськин.

По его словам, иностранец, рассчитывая на гуманное законодательство, купил паспорт и стал «добропорядочным» гражданином Украины. «Теперь с его „гражданством“ и лицами, которые „сделали“ его гражданином Украины, надеюсь, мы быстро разберемся», — отметил первый замглавы Нацполиции.

Во время допроса, видео которого опубликовал Вячеслав Аброськин, задержанный заявил, что приехал в Украину до 2010 года и что является «вором, но не в законе».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после ужесточения законодательства в России, «воры в законе» в массовом порядке начали уезжать из страны. Российские массмедиа сообщали, что многие из них посетили страны, с которыми у РФ нет договора о выдаче преступников, в частности, Израиль. Наиболее вероятная цель их поездки — оформление гражданства.

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