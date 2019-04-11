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"Уставшие" от войны, сидя на диване, потребуют мира и российского газа: Тука озвучил печальный прогноз о будущем Украины
Автономизация Донбасса по российскому сценарию, который озвучивает Виктор Медведчук, преследует цель заблокировать движение Украины в направлении НАТО и Евросоюза. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Он также подчеркнул, что Медведчук сейчас говорит не об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольных Украине, а о Донецкой и Луганской областях в целом.
«Путинская пропаганда призывает к предоставлению так называемой „широкой автономии“ этим областям. Эти требования озвучивались неоднократно: автономия должна иметь право вето на внешнеполитические и внешнеэкономические решения центральной власти. То есть автоматически можно забыть о движении Украины в сторону Евросоюза и интеграции в НАТО. В этом и состоит „суперграндиозная“ идея „мирного плана“ Медведчука», — констатировал Тука.
По его мнению, украинцы не согласятся с таким вариантом, однако продолжающаяся российская пропаганда может рано или поздно спровоцировать появление достаточного количества людей, «уставших от войны, сидя на диване, и тех, у которых «руки устали писать о войне в Facebook».
Именно они начнут требовать дать им мира и российского газа любой ценой.
Все заявления Георгия Туки нашему изданию читайте в интервью «Автономия Донбасса несет серьезную опасность для Украины, ветераны АТО не будут просто так на это смотреть — Георгий Тука».
Напомним, ранее Тука рассказал о ловушке Путина в деле пленных украинских моряков.
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