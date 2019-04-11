Двое российских силовиков попросили политического убежища в Украине (видео)

Украина

В Украине попросили убежища двое сотрудников органов внутренних дел РФ. Инцидент произошел в пункте пропуска «Гоптовка» на украинско-российской границе, сообщает спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, оба объяснили украинским пограничникам, что их преследуют из-за принципиальной позиции по противодействию преступности.

В частности, полицейские заявили, что боролись с распространением наркотических веществ в аптеках на участке своей ответственности, однако те, на кого они вышли в результате расследования, оказались членами устойчивой преступной группировки, занимающейся распространением наркотических веществ «с четкой и разветвленной системой связей среди чиновников разного уровня во властных структурах РФ».

Напомним, ранее в России объявили в розыск правозащитника, уже получившего убежище в Украине.



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