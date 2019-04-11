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Ломаченко — Кролла: церемония взвешивания перенесена из-за похорон (фото, видео)
Церемония взвешивания украинца Василия Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом) и британца Энтони Кроллы (34 победы, 13 из них — нокаутом, 6 поражений, 3 ничьи) накануне чемпионского боя за титулы WBA и WBO, а также пояс журнала The Ring в легком весе пройдет не в Staples Center, как планировалось изначально, а в другом месте.
«В дирекции Staples Center нам сказали, что у нас забронировано время с 13:00, но с 10 до 12 часов у них будет проходить поминальная служба перед похоронами рэпера (33-летний Эрмиесс Джозеф Асхедом, более известный под сценическим псевдонимом Nipsey Hussle, был убит 31 марта, и друзья забронировали зал для прощания с исполнителем. — Авт.), поэтому, чтобы не пересекаться с ними, мы согласились перенести место взвешивания в North Plaza в Los Angeles Convention Center», — рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум во время пресс-конференции в Лос-Анджелесе.
А вот дуэли взглядов боксеров ничего не могло помешать пройти в оговоренном заранее месте. Ломаченко и Кролла уважительно отнеслись друг к другу и, встретившись взглядом на несколько десятков секунд, мирно разошлись.
К слову, перед дуэлью взглядов украинцу вручили пояс суперчемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) — обладатель этого почетного титула имеет право провести бой в любой весовой категории за титул WBO, а в случае поражения получить незамедлительный реванш.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЧЕМПИОНСКОГО БОЯ ЛОМАЧЕНКО — КРОЛЛА ЗА ТИТУЛЫ WBA И WBO
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко и Кролла провели открытые тренировки.
Фото Boxing Scene
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