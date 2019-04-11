Начнется сопротивление: озвучен тревожный прогноз по развороту Украины в сторону России

Украина

В Украине существует опасность создания парламентского большинства, которое захочет признать автономию оккупированных Россией территорий Донбасса, что собственно, является планом Кремля. Это может повлечь за собой неконтролируемое сопротивление проукраинских сил — волонтеров и людей, прошедших войну.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, пророссийские силы стремятся к изменению состава Верховной Рады, выборы в которую назначены на осень этого года. «Они будут пытаться увеличить свое присутствие в Верховной Раде. Думаю, им это удастся. До какой степени — пока не могу сказать. И они будут искать пути для построения так называемой широкой коалиции», — отметил Георгий Тука и с сожалением констатировал, что у Украину уже есть подобный печальный опыт. «Некоторые политики, позиционирующие себя проукраинскими и проевропейскими, ранее были склонны к созданию подобной „ширки“. И в этом я тоже вижу опасность», — добавил он.

Отвечая на вопрос, может ли признание автономии ОРДЛО стать примером для других регионов, в которых также фиксировались сепаратистские движения, к примеру, в Закарпатье, замминистра сказал, что такой шаг сможет стать «не только формальным триггером, который запустит этот механизм в других регионах». «Он опасен появлением неконтролируемого сопротивления со стороны другой части населения — прошедшей через войну, через волонтерское движение, которая отдавала и отдает все ради спасения государства. И эти люди не будут молча наблюдать этот «плавный разворот», — отметил Георгий Тука.

Полный текст интервью Георгия Туки читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Автономия Донбасса несет серьезную опасность для Украины, ветераны АТО не будут просто так на это смотреть».

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