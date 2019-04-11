Собрал данные на 500 патриотов Харькова: СБУ взяла полицейского, работавшего на Россию

Происшествия

Служба безопасности Украины разоблачила правоохранителя — сотрудника ГУ Нацполиции в Харьковской области, которого завербовал кадровый российский разведчик. Задержанному объявлено о подозрении в государственной измене. Ранее в Харькове СБУ разоблачила сотрудника одного из государственных научных учреждений города завербованного спецслужбами РФ во время поездки в Россию, где он искал работу.

Как сообщают в СБУ, в поле зрения спецслужб сотрудник Харьковского главка Нацполиции попался в ходе контрразведывательной деятельности. Известно, что полицейский собирал информацию о территориальной обороне, а также данные харьковских патриотов. Так, во время обысков у него обнаружили личные данные 500 жителей Харькова и области, в том числе, волонтеров и воевавших в АТО украинцев.

Также в СБУ сообщают, что на сотрудничество с разведкой страны-агрессора полицейский пошел по идеологическим соображениям. Его вербовали на основании лояльности к российскому режиму. Во время обысков у задержанного обнаружили много материалов по популяризации «Харьковской Народной Республики», «Новороссии» и «русского мира».

Выяснилось, что во время работы с российским куратором украинский полицейский периодически выезжал на встречи в Белгородскую область России. Сотруднику областного главка Нацполиции объявлено о подозрении в государственной измене. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ разоблачила завербованного ФСБ России бывшего украинского милиционера, жителя Луганской области, который должен был организовать похищение сотрудника СБУ или разведки Украины.

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